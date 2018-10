In der Fremde – Tableau mit Pietà

Vom Exil, vom Leben in der Fremde handelt der musikalisch in fast allen Genres gern genommene 137. Psalm, dessen erster Vers lautet: „An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten.“ Auf englisch gibt es sogar eine Reggae-Fassung: „By the Rivers of Babylon...“. Den letzten Vers, der es an Abscheulichkeit mit jeder militanten Koran-Sure aufnehmen kann, lässt man aufgeklä...