In Topform

Beim 24. Internationalen Sprintercup in Leonberg stellten Leon Fischer und Luca Braun mit einem Tübinger Doppelsieg im jeweiligen 50 Meter Rückenfinale der Offenen Klasse ihre Sprinterqualitäten unter Beweis. Fischer (Jahrgang 1996) wurde bereits am Vortag über 50 Meter Schmetterling Finalsieger in 26,25 Sekunden sowie über 100 Meter Rücken Erster und siegte auch über 50 Meter Rücken deutlich mit...