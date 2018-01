In Schlabberlook und Highheels

Stuttgart. Richtig wohl scheint sich Tabea Dobelmann auf der Bühne nicht zu fühlen. Zu lauter Chartsmusik dreht sie sich im Blitzlichtgewitter neben Moderator Michael Gaedt – und dabei sieht sie aus, als sei sie gerade aus dem Bett gestiegen. Zum dunklen Oberteil trägt sie eine verwaschene Schlabberhose mit Star-Wars-Motiven. „Die trage ich sonst nur daheim“, versichert die 25-Jährige. Ausgehen würde sie niemals in einem solchen Outfit, beteuert sie. Dass sie dennoch am Freitag im Lümmel-Look zum Stuttgarter Café Le Théâtre gekommen ist, hat einen guten Grund: Das Lokal sucht die „geilste“ Jogginghose.

In der Bar in der Stuttgarter Gloria-Passage ist eine solche Gewandung normalerweise nicht gerne gesehen. Ende 2017 hatte ein „We Say No To Sweatpants“-Schild an der Tür für Aufsehen gesorgt und den Betrieb deutschlandweit bekannt gemacht. Und nun, im Nachgang zum Tag der Jogginghose, der stets am 21. Januar begangen wird, hat sich der Wirt Stefan Gauß entschieden, seine Türen doch für Fans der bequemen Hosen zu öffnen und einen Wettbewerb auszurichten. Die Bilder aller Teilnehmer werden an diesem Samstag auf der Facebook-Seite des Lokals hochgeladen, bis 23.59 Uhr am Sonntag können die Nutzer Likes verteilen. Der Gewinner bekommt eine Prämie von 500 Euro.

Das ist zwar eine Werbeaktion. Stefan Gauß, der das Café Le Théâtre seit 1995 führt, beteuert aber auch: „Wir wollen in die Diskussion treten. Ich will mal sehen, was die Leute für ein ausgehfähiges Outfit halten.“ Mit Zurückrudern habe die Aktion nichts zu tun. Und überhaupt habe er mehr Zuspruch als Kritik fürs Hosen-Verbot bekommen, betont Gauß.

Vielleicht wurden doch ein paar Leute abgeschreckt: Um 15 Uhr, zum Beginn der Veranstaltung, sind gerade einmal drei Interessenten da – dabei bleibt es aber nicht. Bereits das Start-Trio zeigt die Vielfalt der Jogginghosen-Welt. Während Tabea Dobelmann im ausgebeulten Couch-Modell auftritt, trägt Rainer Lampatzer in knappen Sweat-Hotpants seine beachtlichen Oberschenkel-Muskeln zur Schau. Immerhin hat er eine gute Erklärung für die sommerliche Garderobe. „Ich komme gerade aus dem Fitnessstudio, mir brennen die Beine“, sagte der 52-Jährige lachend. Die 29-jährige Erica Schumacher wiederum setzt ihre pink-gestreifte Sporthose mit massig Tattoos, bauchfreiem Top und pinkfarbenen Stilettos perfekt in Szene.

Kombination ist entscheidend

So kombiniert ist die Joggingshose alltagstauglich, sagt Sabine Dirlewanger, die Leiterin der staatlichen Modeschule Stuttgart, auf Nachfrage. „Sportcouture ist in und nicht mehr wegzudenken.“ Sie glaubt: Gegen eine solche Hose in Kombination mit Highheels und Blazer dürfte nicht einmal ein Sternelokal etwas einzuwenden haben. Café-Chef Gauß sagt gegen Kleidung, wie sie Erica Schumacher trägt, ebenfalls nichts. „Super stylish“ findet er den Look der Blondine, „bitte nicht“ lautet indes sein Urteil zur Star-Wars-Klamotte. Gäste in stilloser Schlabberkluft will der Gastronom also auch weiterhin nicht in seinem Lokal sehen.