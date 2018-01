In Ofterdingen soll ein Mann eine 41-Jährige überfallen haben

Bereits am 5. Januar soll sich der Vorfall in der Mössinger Straße ereignet haben: Eine 41-jährige Frau, berichtet die Polizei, war gegen 23 Uhr zu Fuß von Mössingen nach Ofterdingen unterwegs. In Ofterdingen ging sie an einem Schnellrestaurant vorbei und von dort aus weiter in Richtung Ortsmitte.

Kurz nach dem Sportgelände sei sie ihren Angaben zufolge unvermittelt von einem Unbekannten von hinten angegriffen und über die Straße auf einen Schotterparkplatz gezerrt worden. Hinter einem Glascontainer soll er sie zu Boden gebracht und vergewaltigt haben. Als in der Nähe Stimmen von Jugendlichen zu hören waren, soll der Mann von ihr abgelassen haben. Bevor er flüchtete, soll er noch Geld aus ihrem Geldbeutel gestohlen haben.

Die Frau zeigte den Vorfall erst jetzt an. Die Kriminalpolizei Tübingen ermittelt und sucht Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter 0 70 71/9 72 86 60 zu melden. Die Beamten interessieren sich besonders für die Antworten auf folgende Fragen:

Wer hat am späten Abend des 5. Januar 2018 Wahrnehmungen gemacht, die mit dem geschilderten Sachverhalt in Zusammenhang stehen könnten?

Das Opfer hörte während der Tat Stimmen, eventuell von Jugendlichen. Wer hat sich zur Tatzeit möglicherweise in der Nähe aufgehalten?

Wer hat jemanden beobachtet, der der Frau in Ofterdingen vor der Tat gefolgt ist?

Wer kann sonstige Hinweise zur Tat oder zu dem unbekannten Verdächtigen geben?

Wie die Polizei berichtet, soll der Mann etwa 1,80 Meter groß und leicht korpulent sein und deutsch mit unbekanntem, ausländischem Akzent gesprochen haben. Er war zur Tatzeit komplett dunkel gekleidet und trug einen schwarzen Mantel. Außerdem hatte er eine Kapuze über den Kopf gezogen.