In Dortmund wieder zurück in die Spur

Nach dem 25:29 im Spitzenspiel gegen Bietigheim haben sich die Bundesliga-Handballerinnen der TuS Metzingen mit dem 28:27-Erfolg in Dortmund rehabilitiert. „Hier in Dortmund werden nicht viele Mannschaften gewinnen“, sagte Metzingens Trainer André Fuhr. Allerdings machten es die TusSies unnötig spannend, erzielten in den letzten fünf Minuten keinen einzigen Treffer mehr. „Wir hätten viel früher d...