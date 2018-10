In Bachs Namen

Beim 20. Internationalen Bach-Wettbewerb 2016 wurde Alina Nikitina mit einem dritten Preis ausgezeichnet. Außerdem verlieh ihr die Leipziger Jury den Sonderpreis des Bachfestes 2018, verbunden mit einem Konzertauftritt am Mittwoch in der Stiftskirche. Nikitina hat in St. Petersburg, Weimar und Luzern studiert und rundet ihre Ausbildung derzeit in Zürich ab. Im Frühjahr wurde sie als Organistin an...