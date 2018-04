Immerhin nicht dreistellig

Jared Jordan macht das, was er am besten kann: Vorlage für Reggie Upshaw, und der stopft das Anspiel herzhaft durch den Bamberger Ring. Die Walter Tigers führen mit 4:2, und so frech wie in dieser Szene spielen die Walter Tigers Tübingen das ganze erste Viertel über. Der amtierende Deutsche Meister tut sich schwer gegen den Absteiger, Sid-Marlon Theis legt gleich mal einen Dreier nach zum 7:2. Di...