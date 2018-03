Immer weniger Menschen können die religiöse Bildsprache lesen.

Kunst. Den mit dem Drachen kann man zuordnen, und auch den Mann mit dem geteilten Mantel dürften die meisten vom Laternenumzug kennen – aber der Typ mit den aufgerollten Gedärmen? „Nach den Heiligen Georg und Martin hört's meistens schon auf“, sagt Steffen Egle. Er meint das nicht kritisch, er beschreibt nur, worauf er sich als Leiter der Kunstvermittlung in der Staatsgalerie Stuttgart einzustellen hat: „Klassische Bibelfestigkeit können wir nicht mehr voraussetzen.“

Das Wissen um die Heiligen oder die alttestamentarischen Geschichten ist längst nicht (mehr) selbstverständlich. Auch unter Kunsthistorikern offenbar nicht: „Manchmal weiß man gar nicht, wo man anfangen soll“, sagt Markus Thome, Kunstgeschichte-Professor an der Universität Tübingen. Eine studentische Klientel mit religiöser Vorbildung gebe es kaum noch, „das sind eher die Seniorenstudenten“. Und so machen sich auch die Werke mit ihrer Bildlichkeit nicht mehr von selbst verständlich. Ob uns die sakrale Kunst des Mittelalters bald genauso exotisch erscheint wie das alte Ägypten? Professor Thome möchte es nicht ausschließen.

Lebenswelt und Emotionen

Wer auf Teufel komm' raus Besucherzahlen generieren will, richtet jedenfalls keine Ausstellung zu einem namenlosen frühneuzeitlichen Künstler wie dem „Meister von Meßkirch“ aus. Die Staatsgalerie hat das trotzdem getan. Denn der Mann hat bedeutende Werke geschaffen, und es ist Aufgabe eines öffentlichen Museums, für deren Erforschung und Bewahrung einzustehen.

Zumal die Bilder wirklich wunderschön sind: Auf den Tafeln fährt der Meister aus Oberschwaben das katholische Repertoire noch einmal in aller Pracht gegen die reformatorischen Rebellen auf. Aber das emotionale Drama der Figuren kommt eher still daher, umrahmt von Heiligen, die kaum einer noch kennt, in einer Bildwelt, die ihren Bezugsrahmen eingebüßt hat. Der Besucherandrang in der Ausstellung, die bis Ostermontag läuft, habe den Erwartungen entsprochen, meint Kunstvermittler Egle, „aber wir hatten das schon defensiv geplant, weil uns bewusst war, dass das kein Publikumsthema ist“.

Wer für sakrale Kunst begeistern wolle, brauche eigentlich große Namen wie Dürer oder Michelangelo – weil sie als Figuren funktionieren, weil sie teuer sind, „weil ihre Relevanz über den religiösen Kontext hinausgeht“, wie Egle es formuliert. Abseits der Großgenies erreiche man die Leute vor allem mit Kulturgeschichte und Lebenswelt, zum Beispiel der Klärung der Frage, „wie etwas gemacht ist“. Führungen mit Restauratoren etwa laufen gut.

Oder man probiert's mit Gefühl: „Ich glaube, man darf nicht mehr über den theologischen Kontext kommen, sondern muss sich fragen, was Religion über die Grundthemen des Menschseins transportiert“, sagt Egle. Menschen interessiert, was Menschen immer interessiert hat: Liebe, Tod, Trauer. Zustände, die man nicht nur in einem Edvard Munch, sondern auch in einer Kreuzigungsszene findet, Emotionen, die eine Pietà genauso transportiert wie eine Käthe Kollwitz.

Das findet auch Ingrid-Sibylle Hoffmann vom Landesmuseum Württemberg: „Themen wie Liebe, Tod und Geburt holen jeden irgendwie ab“, meint die Kuratorin für Kunst und Kunsthandwerk des Mittelalters. Gerade konzipiert sie die Sammlung Dursch mit gotischer Sakralkunst im Dominikanermuseum Rottweil neu. Um den Einstieg zu erleichtern, will sie den klassisch kunsthistorischen Rundgang aufbrechen: „Ich gehe von existenziellen Menschheitsfragen aus“ – Maria und Jesus stehen dann unter der Überschrift „Liebe und Menschlichkeit“, Passionsszenen unter „Tod und Verzweiflung“.

Hoffmann sieht das mit der religiösen Bildung nicht so eng, schließlich: „Ob das früher so viel anders war?“ Nur richte man sich seit der Öffnung der Museen nicht mehr vornehmlich ans Bildungsbürgertum, sondern spreche breitere Besuchergruppen an, was ihr großen Spaß zu bereiten scheint. Denn wenn man erkläre, was ein Stifteraltar fürs Seelenheil bedeutet habe, welcher Aufwand betrieben wurde, um sich die Zeit im Fegefeuer zu verkürzen, würden die Objekte verständlich. Das Landesmuseum arbeitet dafür auch mit digitalen Mitteln und entwickelt eine virtuelle Zeitreise zur Entstehung eines Flügelaltars im Mittelalter.

In ihrem pragmatischen Ansatz kann sich Hoffmann einig sehen mit Eva Leistenschneider vom Museum Ulm: „Jedes Werk erzählt eine Vielzahl von Geschichten“, sagt die Mittelalter-Kuratorin. Der kulturgeschichtliche Kontext gebe genug her – auch für die Vermittlung an Schulklassen, die heute kulturell und religiös bunt gemischt seien: „Das kann sehr interessant sein, weil die ganz andere Fragen haben.“

Muss jeder alles verstehen?

Im Museum muss man sich nun mal dem real existierenden Besucher stellen, das sieht auch Wolfgang Ullrich ein. Doch ob überhaupt jeder Mensch zum Besucher werden muss, das möchte der Kunstkritiker und Publizist in Frage stellen, womit er implizit ein populäres Dogma angreift: die „Besucherzahl“ als Gradmesser für den Erfolg musealer Arbeit schlechthin, die Vorstellung, dass Kunst jedermann etwas geben muss, dass alles irgendwie vermittelbar ist.

„Kunstreligiös“, findet Ullrich so eine Vorgabe. Es gebe nun einmal Grenzen der Vermittelbarkeit – und wer jeden „da abholt, wo er steht“, wer sich zu sehr am Bedürfnis der Besucher ausrichte, laufe Gefahr, zum Beispiel sakrale Werke endgültig zu enthistorisieren, die ohnehin schon ihrer religiösen Funktion entzogen sind. Wieso überhaupt müsse sich jeder Mensch für Kunst interessieren? Schließlich halte auch keiner eine breite Masse an, sich mit Motorrädern oder Immanuel Kants „Kritik der reinen Vernunft“ zu beschäftigen, meint Ullrich. Kritisch werde es jedenfalls da, „wo man das Kunstwerk verrät, damit der Besucher einen schönen Nachmittag verbringt“.

Das Museum als reiner Dienstleister für Bildung? Dagegen leisten die Objekte selber den effektivsten Widerstand. Denn wie man ihn dreht und wendet: Aus dem alten Meister von Meßkirch wird kein moderner August Macke. Da sei der Heilige Lukas vor.