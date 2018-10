Immer am Limit

Warum stellen sich Leute freiwillig in ein Fußball-Tor? Eine Frage, die für viele ein Rätsel bleiben wird. Bei Lukas Hildenbrand, dem Keeper des Bezirksligisten TV Derendingen, liegt die Antwort schon mal in der Familie. „Mein Vater, mein Onkel und mein Cousin waren alle Torhüter, das ist bei uns eine Tradition“, sagt der Pfullinger. Also hat auch Lukas Hildenbrand seit der D-Jugend das Tor gehüt...