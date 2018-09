Im Ziel mit 1390 Stufen in den Beinen

Rottweil. Der eine Läufer rennt im Eilschritt vorbei, nimmt immer zwei Stufen auf einmal, fast mühelos sieht es aus. Wahrscheinlich schwitzt der Treppenläufer noch nicht einmal bis er oben ist. Der nächste hat mehr Mühe. Sein Schnaufen ist im Treppenhaus zu hören, lange bevor er zu sehen ist. So unterschiedlich waren die Trainingsstände gestern beim ersten Treppenlauf im Aufzugs-Testturm von Thyssenkrupp in Rottweil.

Ganz verschieden waren auch die Schwierigkeitsgrade. Mit dabei waren Feuerwehrleute aus ganz Deutschland, die in voller Montur mit Atemschutzgeräten die 1390 Stufen hinter sich brachten. Die gesamte Ausrüstung in dieser „Königs-Disziplin“ wiegt zwischen 20 und 25 Kilo. Sven Reuter und Ferdinand Oser von der Feuerwehr Konstanz waren die schnellsten. Nach knapp 14 Minuten hatten sie die Aussichtsplattform in 232 Metern Höhe erreicht.

Idee schon während des Baus

Andreas Schierenbeck, Vorstandsvorsitzender von Thyssenkrupp Elevator, war im Treppenhaus „seines Turmes“ nur wenige Sekunden schneller, ohne Ausrüstung. Er sei Marathonläufer, sagte er danach. Dabei wolle er auch bleiben. Nach einem Marathon ginge es ihm deutlich besser als nach 1390 Stufen, „die wirklich weh tun“. „Das ist eine verdammt lange Treppe, die gar kein Ende nehmen will.“ Trainiert habe er im Turm, zu dem er jederzeit Zugang hat, nicht.

Die Idee zum ersten „Thyssenkrupp Towerrun“ sei während der Bauphase geboren worden, erzählt Schierenbeck. Da habe es noch keinen Aufzug gegeben. Wer nach oben wollte, musste die Treppe nehmen. So habe sich im Mitarbeiterstab ein kleiner Wettstreit entwickelt, wer am schnellsten oben ist. Daraus sei der Towerrun entstanden.

Für viele Teilnehmer stand gestern weniger die Zeit im Vordergrund. „Das Ziel ist, oben anzukommen“, sagt Daniel Bißwurm von der Feuerwehr Loßburg, Abteilung Betzweiler-Wälde (Kreis Freudenstadt). Er schnallt sich die zwei Sauerstoff-Flaschen auf den Rücken, klemmt die Atemschutzmaske unter den Arm und stiefelt mit seinem Partner Andreas Bauer los.

Die Feuerwehrleute laufen in Zweierteams, was den Vorteil hat, dass sie sich anfeuern und motivieren können. Nach 43 Minuten sind sie oben. Daniels Brüder Benjamin und Marcus Bißwurm schaffen es in gut 17 Minuten. Beide sind Fußballer und gut bei Puste. Oben angekommen, werden alle Läufer mit Wasser, Traubenzucker und Müsliriegel empfangen. Sie können ihre Feuerwehr-Klamotten ablegen – und sich selbst auch. Auf der Aussichtsplattform sind Matten ausgelegt, ein Arzt ist da, Mitglieder von Rettungsdiensten kümmern sich um völlig ausgepumpte Läufer.

Doch auch die strahlen über das ganze Gesicht, sobald sie sich etwas erholt haben. „Wir sind so stolz“, sagen die meisten. „Wenn die Oberschenkel aufhören zu brennen, dann kommen die Glückshormone und tragen einen vollends nach oben“, sagt Philipp Storz, auch von der Feuerwehr Betzweiler-Wälde.

Maxim Hützen von der Freiwilligen Feuerwehr Köln läuft schon länger durch Treppenhäuser. Er hatte seinen Kameraden Daniel Wichmann dabei, der zum ersten Mal mitgelaufen ist. Sie waren nach 27 Minuten oben. Maxim betont, dass solche Turmläufe für Feuerwehrleute sehr praxisnah seien. „So ein Treppenhauslauf ist die beste Möglichkeit, um für den Ernstfall zu trainieren. Die Belastung und die Gewöhnung an den Atemschutz ist für Feuerwehrleute die beste Lebensversicherung.“ Für die vielen Einzel- und Staffelläufer, die am Nachmittag durchs Treppenhaus schnauften, war es vor allem ein Riesen-Spaß.