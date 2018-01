Im Schafspelz

Davos. Eine schäumende und ausfallende Wutrede gegen den freien Welthandel hielt er nicht. Er schlug vielmehr einen für seine Verhältnisse überraschend mäßigenden Ton an. Der Fuchs trug in den Schweizer-Bergen einen Schafspelz.

Inhaltlich nämlich ließ sich der Unternehmer-Präsident auch von der wohl exklusivsten Freihändler-Runde des ganzen Planeten nicht beeindrucken. „Amerika zuerst“ bleibt sein Motto, obwohl er hinzufügte, dass er damit nicht „Amerika alleine“ meine. Doch das ist lediglich Zuckerguss der knallharten Ego-Politik, die Trump seinem Land verordnen will. Der US-Präsident spricht im Ausland anders als im Inland. Das hat er bereits auf früheren Reisen gezeigt. Wieder zurück in Washington, verfällt er in das alte Muster.

Und so bleibt es dabei. Die exportorientierten Länder der Welt können sich nicht mehr darauf verlassen, mit den USA einen Champion des Freihandels auf ihrer Seite zu haben. Und auch die deutschen Unternehmenschefs, die Trump beim gemeinsamen Abendessen so willfährig umschmeichelten, werden noch merken, das Trumps Zuwendung rein unilateristischer Natur ist. Wenn sie in den Vereinigten Staaten investieren und „seinen Aufschwung“ befördern, kommt er ihnen durchaus entgegen. Wenn sie ihm nicht mehr von Nutzen sind, wird er sie eiskalt fallen lassen, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern.