Ulm. Willkommen in Bayerisch-Schwaben. Hier bewegt sich nichts – bis auf das Mofa, das mit knatterndem Motor durch ein menschenleeres Dorf rauscht und die Zuschauer im Kinosaal mit auf seine rasante Fahrt nimmt. Das Dorf heißt Bubenhausen. Dort ist Regisseurin Lisa Miller aufgewachsen. Und dort spielt ihr erster Spielfilm „Landrauschen“, der nun dieser Tage beim renommierten Festival Max Ophüls Preis (MOP) in Saarbrücken uraufgeführt wurde.

Dies gilt als das wichtigste Festival für den jungen deutschsprachigen Film. Dass „Landrauschen“ bei 150 Bewerbungen als eine von 16 Produktionen im Wettbewerb Spielfilm läuft, ist bemerkenswert. Lisa Millers Streifen ist im wahrsten Sinne des Wortes und anders als andere Beiträge eine Low-Budget-Produktion, getragen von Laiendarstellern, ermöglicht von privaten Kleinspenden, finanziert mittels Crowdfunding im Internet.

Das Ergebnis auf der Leinwand ist bewegend, „Landrauschen“ als Groteske, Heimat- und Liebesfilm eine Entdeckung. Es geht um Identität, Prägung, Freundschaft. Und um Toni (Kathi Wolf), die nach vielen Jahren zurück in ihr Heimatdorf kommt und auf ihre ehemalige Freundin Rosa (Nadine Sauter) trifft. Toni rauscht hinein in das beschauliche Dorf und wirbelt Staub auf in dem Kaff, wie das Moped in der rasanten Eröffnungssequenz.

„In einem Dorf geht es immer darum, Geschichten zu erzählen“, sagt Regisseurin Lisa Miller. „Um Geschichten von heute, früher und ganz früher.“ Die Entstehung ihres Films erzählt eine Geschichte über Freundschaft, Idealismus und Durchhaltevermögen. „Landrauschen“ ist das Produkt von Freunden, die fast alle in der Region Ulm/Neu-Ulm aufgewachsen sind, die es in alle Welt zerstreut hat, die aber den Bezug zu ihrer Heimat nicht verloren haben. Lisa Miller etwa hat Kunst, Film und Fotografie in London und Madrid studiert, lebt heute in Leipzig. Produzent Johannes Müller hat es nach Berlin verschlagen. Miller&Müller heißt ihre gemeinsame Produktionsfirma. Die Namen ähneln sich wie die Geschichte der beiden Filmemacher. Regisseurin und Produzent kennen sich seit gemeinsamen Schulzeiten, beide sind 31.

Ob Requisite, Maske, Fahrdienst, Catering oder Postproduktion: Ohne die Unterstützung von Familien, Freunden und Bekannten wäre der Streifen wohl niemals entstanden. „Ein traumhaftes Team“, sagt Johannes Müller, der 32 Drehtage „mit einem Budget in Höhe eines kleineren fünfstelligen Betrags“ und ohne jede offizielle Filmförderung finanzieren musste. „Das war, keine Frage, eine Herausforderung und ein heißer Ritt. Aber am Ende ging es überraschend richtig gut.“

Der Auftritt auf dem Festival in Saarbrücken ist für alle Beteiligten ein Abenteuer. Interviews, Fotoshootings, das Scheinwerferlicht. Der Trubel ist immens, die Anspannung im Team vor der Premiere ebenfalls. Auch die Hauptdarstellerinnen Kathi Wolf und Nadine Sauter sind da und hören, wie sie hinterher berichten, ihre Herzen im dunklen Kinosaal pochen, als die ersten Bilder von „Landrauschen“ die große Leinwand ausfüllen. Das Publikum spendet nach der Vorstellung langanhaltenden Applaus. Die Erleichterung ist groß, das Team geht feiern.

Samstagabend werden im Saarbrücker E-Werk die Sieger gekürt, Preise verteilt. Kann „Landrauschen“ einen Coup landen? „Keine Ahnung, was passieren wird“, sagt Regisseurin Lisa Miller. „Hier dabei zu sein, ist wirklich toll. Über alles andere mache ich mir wirklich keine Gedanken.“

Klar ist: Der Auftritt in Saarbrücken ist eine starke Empfehlung, ein Pfund, mit dem Produzent Müller auf der Suche nach einem Verleiher wuchern kann. Im Herbst soll „Landrauschen“ in die deutschen Kinos kommen, zuvor noch nach Möglichkeit auf dem einen oder anderen Festival laufen.

„Landrauschen erzählt ganz wunderbar und mit Humor und Liebe vom Dorfleben. Ich mag das sehr, auch weil ich selbst in einem Dorf groß geworden bin“, sagt MOP-Spielfilm-Programmleiter Oliver Baumgarten. „Junge Filmemacher müssen Geschichten erzählen, für die sie brennen“, findet Festival-Presseprecherin Karin Gleibel: „Und sie müssen darüber hinaus, formal-ästhetisch gesehen, eine eigene filmische Handschrift haben.“

Lisa Millers Handschrift ist in Saarbrücken sichtbar geworden. Ihr filmischer Blick vereint Gegensätze, ist zärtlich und derb, zurückgenommen und wild, nachdenklich und impulsiv. „Landrauschen“ ist eine Liebeserklärung an ihre Heimat – auch wenn am Ende Teile Bubenhausens in Flammen stehen.