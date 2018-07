Im Linienbus sexuell belästigt

Wie die Polizei berichtet war die Frau kurz nach 19 Uhr am Europaplatz in den Bus eingestiegen. An der selben Haltestelle stieg auch ein Mann zu, der sich der jungen Frau gegenüber setzte. Unmittelbar nach Fahrtbeginn schob der etwa 40-Jährige seine Hand in die Hose und begann offenbar damit, zu masturbieren. Dabei behielt er die junge Frau fest im Blick. Um der Situation zu entgehen, stieg die 20-Jährige früher als geplant an der Haltestelle in der Landhausstraße wieder aus. Der Mann war laut Beschreibung etwa 1,75 Meter groß und sonnengebräunt, hatte kurzrasierte Stoppelhaare und trug schwarze Shorts.