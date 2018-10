Im Land der Glückseligen knirscht es

München. Wirtschaftlich wird Bayern immer wieder als Land der Glückseligen beschrieben, vor allem wenn Wahlen anstehen. Jetzt erst hatte der von schlechten Umfragewerten angeschlagene CSU-Ministerpräsident Markus Söder einen Wohlfühl-Termin bei der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW). „Bayerns Wirtschaft boomt und ist Garant für Wachstum und Wohlstand im Freistaat“, sagte er dort. Die „Erfolgsgeschichte“ zeige: „Politische Stabilität und wirtschaftliche Stärke bedingen einander.“ Doch ist die Lage tatsächlich so makellos?

Wohnen: Auf die „explosionsartige Entwicklung der Mietpreise in Ballungszentren“ weist Matthias Jena hin, der bayerische DGB-Chef. 40 bis 50 Prozent des Einkommens gehen häufig dafür drauf, speziell im teuren München. Bei den Preisen für Immobilien sieht es nicht anders aus. Selbst die Mittelschicht kann sich München nicht mehr leisten, auch in anderen Großstädten gehen die Preise rasant nach oben. Laut Jena haben in Bayern 35 0000 Vollzeit-Beschäftigte einen Nebenjob, um über die Runden zu kommen.

„Es ist zu befürchten“, meint Klaus Wohlrabe vom Münchner Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung, „dass Bayern und München am eigenen Erfolg ersticken.“ Jobs entstehen, die Beschäftigten kommen, die Preise am Wohnungsmarkt steigen deshalb. Die Antwort von Markus Söder: „Bauen, bauen, bauen.“ Doch Befürchtungen werden laut, dass der Münchner Immobilienmarkt zusammenbrechen könnte.

Autoindustrie: Die Zukunft für BMW, Audi und die vielen Zulieferbetriebe wird zumindest problematisch. In Bayern hängt jeder 15. Arbeitsplatz an der Autobranche. Der Ifo-Mann Wohlrabe nennt die zwei wichtigsten Themen: Diesel-Affäre und die Suche nach neuen Antrieben. Die Zukunft gehört dem Elektroauto, diese Ansicht hat sich mittlerweile durchgesetzt. Eine immense Herausforderung für die Autobauer in München oder Ingolstadt. China könnte sich an die Spitze setzen und den Markt besetzen. „BMW hat schon viele Lernkosten bezahlt“, meint Klaus Wohlrabe. „Der Erfolg hat sich aber noch nicht eingestellt.“

Energiewende: Der DGB-Chef erinnert sich an ein sehr gutes Treffen bei der damaligen Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU). Sie hatte zu einem „Energiedialog“ eingeladen. Thema: Wie kann Bayern sicher mit Strom versorgt werden, wenn die Atomkraftwerke abgeschaltet werden? Man arbeitete und diskutierte fruchtbar – vier Jahre ist das her. Das Problem, so Jena: „Danach ist nichts mehr passiert.“ Der Ausbau der Stromtrassen stockt. Die Sache wird teurer und dauert länger, da der frühere Ministerpräsident Horst Seehofer den Bau unterirdischer Leitungen durchgesetzt hat. Ein ähnliches Bild bei der Windenergie: Aufgrund von Protesten gegen die „Verspargelung“ der Landschaft führte Seehofer die 10-H-Regelung ein, wonach Windräder zehn Mal soweit von Wohngebieten entfernt sein müssen, wie sie hoch sind. Die Folge: Es ist praktisch unmöglich, in Bayern neue Windanlagen zu errichten.

Stadt-Land-Gefälle: Obwohl sich bei den Lebensverhältnissen auf dem Land vieles verbessert habe, „liegt doch manches im Argen“, meint Holger Magel, Präsident der Bayerischen Akademie Ländlicher Raum. Es gebe zu wenig Hausärzte und einen zu schlechten öffentlichen Nahverkehr, der gerade für jüngere Menschen wichtig ist. Größte Schwachstelle aber sei der Mangel an attraktiven Arbeitsplätzen. „Die großen Unternehmen müssen raus aufs Land“, fordert Magel. Überall in Bayern gebe es kleinere bis mittlere Städte, die dafür die Infrastruktur bieten könnten. Die Zentrierung auf die Bayern-Metropole führe zu „wahnsinnigen“ Pendlerströmen und zu den schon erwähnten Preisen fürs Wohnen. Immerhin geht die Staatsregierung mit gutem Beispiel voran, meint Magel, und verlagert Behörden aufs Land, auch wenn die Zahlen noch bescheiden sind.