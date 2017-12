Ulm. Die spirituellen Zentren in Baden-Württemberg sind mit einem umfangreichen Angebot auf Suchende eingestellt und begleiten sie. Es sind nicht nur Manager und Führungskräfte, die Schwester Elisabeth im Kloster Sießen in Bad Saulgau betreut; aber eben auch. Die Schweizerin ist Logotherapeutin, Pädagogin, pastoral counselor – und bildet sich gerade weiter zur systemischen Beraterin. Zusammen mit Schwester Dorothee, die die Erwachsenenseelsorge leitet, betreut die 54-Jährige Menschen, die etwas suchen, was ihnen im Alltag offenbar verloren gegangen ist.

Schwester Elisabeth beschreibt es als eine Art Spannung, die Führungskräfte empfinden. Auf der einen Seite wollen sie das Wohl der ihnen anvertrauten Personen in einem hohen Maß sicherstellen. Andererseits soll das Unternehmen wirtschaftlich arbeiten. „Die Spannung, die die Menschen dabei empfinden, ist die Diskrepanz zwischen ihren Idealen und dem, was die Realität zulässt“, sagt sie. Aber auch persönliche Ereignisse oder Konflikte am Arbeitsplatz treiben Menschen um.

Es sind Einzelexerzitien, die das oberschwäbische Kloster Sießen suchenden Menschen gegen den dauerhaften Abstand zu ihrem Selbst und zu ihrer Seele anbietet. Exerzitien, das sind geistliche Übungen. Abseits des Alltags können sie zur Besinnung und zur Begegnung mit Gott führen. Die Übungen sind in einen festen Tagesrhythmus eingebunden und bestehen aus der – freiwilligen – Teilnahme am Morgen- und Abendgebet der Schwestern, aus Zeiten der Stille, der Bewegung und der Muße.

„Ich habe vor allem den Gleichlauf der Dinge genossen. Jeder Tag läuft in festen Strukturen. Man ist mal fünf Tage komplett raus aus dem Alltag“, sagt ein Manager, der seinen Namen nicht nennen will. Und noch etwas hebt er hervor. „In meiner Gruppe waren – zum Glück – nicht nur gestresste Manager, sondern auch ,ganz normale' Leute, mit denen man dann nicht nur über Job und Business schwafelt. Im Kloster sind alle gleich.“

Das Angebot der Klöster ist umfangreich. Es ist jedoch weit entfernt von den hochprofessionalisierten Exerzitien für Manager, für die beispielsweise Kloster Andechs bekannt ist. In Bad Wimpfen können Erwachsene im Kloster mitarbeiten nach der Regel Benedikts von Nursia: „Ora et labora“. „Christliche Zen-Meditation“ hat Kloster Beuron im Angebot. In Neresheim lässt sich der Stress verringern und die Resilienz erhöhen.

Die Preise sind mehr als moderat. Für sechs Tage „Christliche Zen-Meditation“ verlangt das Kloster Beuron inclusive Übernachtung mit Vollpension 412,50 EUR. Zum Vergleich: Ein herkömmliches „Digital Detox“-Wochenende kostet 500 EUR.

Natürlich hinkt der Vergleich, denn neben den Einzelexerzitien gibt es ein tägliches Gespräch. „Wer das Gespräch nicht möchte, für den sind wir nicht die Richtigen“, sagt Schwester Elisabeth. Sie weiß um die Führungskräfte, die im Alltag keinen Gesprächspartner haben. Und sie weiß auch, wie wichtig den Menschen die Vertraulichkeit der Gespräche ist. Die Schwestern versuchen auch, herauszufinden, was zu wem passt. So bekommen die Personen, die sie begleiten, einen Bibeltext oder ein Bild, das sie berührt, und dem sie an einem Tag ihre Aufmerksamkeit schenken.

Es gibt Menschen, die wiederkommen, „sie melden sich von alleine“, sagt Schwester Elisabeth. Sie berichten, dass die Tage im Kloster ihnen Horizonte eröffnet oder ihnen eine größere Tiefe wiedergegeben haben. In den Alltag hinüberretten lassen sich nur kleine Dinge. Wer es schaffe, sich täglich eine Zeit der Stille zu nehmen, und wenn es nur zehn Minuten sind, habe viel erreicht.

Oder sich Orte zu merken, die einem Kraft geben; sich bewusst an Dinge zu erinnern, die eine große Bedeutung für einen haben. „Was wir unseren Gästen in einer Woche anbieten ist ein bisschen wie Coaching“, erläutert Schwester Elisabeth, „allerdings personen- und nicht lösungsfokussiert.“ Sie nennt es sinnzentriertes Coaching, das den Menschen wieder eine neue Freiheit gibt. Andere sagen dazu digital detox.