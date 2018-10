Im Herzen eine Schwäbin

Das Tanzen war ihr Traum, ihre große Leidenschaft und ihr Leben. Als die zehnjährige Doris Haug mit ihren Eltern das erste Mal eine Ballettaufführung besuchte, war es um sie geschehen. Die Stuttgarterin wollte Ballett tanzen, egal was andere davon hielten. Sie nahm Tanzstunden – ganz heimlich – und schwänzte die Schule. Ihr Ehrgeiz zahlte sich aus: Doris Haug, besser bekannt als „Miss Doris“, machte sich einen Namen. Sie war 40 Jahre lang Starchoreografin im Moulin Rouge in Paris. Nur wegen ihr wirbeln noch heute Tänzerinnen über die Bühne und reißen Beine und Röcke für den französischen Tanz „Cancan“ in die Höhe.

2014 ist die „Mutter des Cancan“ – wie sie von vielen genannt wurde – in ihrem Haus auf dem Land in der Nähe von Paris gestorben. Hinterlassen hat sie als „Miss Doris“ nicht nur eindeutige Spuren in der Welt des Tanzes, sondern auch einen Fundus an Kostümen, Schmuck, Besteck und Bildern. „Über 600 Erbstücke kommen unter den Hammer. Es war ihr Wunsch, dass ihr Nachlass in Stuttgart versteigert werden“, erzählt Annette Merz. Doris Haug war ihre Großtante. Die Stuttgarterin und ihr Mann haben das Hab und Gut der Choreografin, deren Karriere im Staatstheater in Stuttgart begann, geerbt.

Kritischer Blick bei den Proben

Wenn Annette Merz von „Miss Doris“ erzählt, sprudeln die Geschichten nur so aus ihr heraus. Familie sei der Moulin-Rouge-Choreografin immer wichtig gewesen. „Wir waren regelmäßig bei ihr und sie war mindestens zweimal im Jahr in Stuttgart“, erzählt die Erbin. Sie war so sehr mit ihrer Heimat verbunden, dass auch nach Jahrzehnten in Frankreich ihr schwäbischer Akzent immer gut hörbar war. Im Herzen blieb sie also eine Schwäbin.

Bei Besuchen in Frankreich bekam Annette Merz auch einen Einblick in das Berufsleben der „Miss Doris“. Sie erinnert sich gut daran, wie sie im Moulin Rouge ihrer Großtante bei den Proben über die Schulter geschaut hat. „Das war schon interessant“, sagt sie und lacht. Ihre Mimik verrät: Offenbar war es kein Zuckerschlecken, unter den strengen Augen von Doris Haug zu tanzen.

Sie war ein Arbeitstier, ein Arbeitstier aus Leidenschaft. Das wird bei den Erzählungen von Annette Merz deutlich: Anfang der 50er Jahre machte sich Doris Haug mit einer Freundin per Anhalter auf nach Paris.

Nach Stationen im Theater Bal Tabarin und dem Nouvelle Eve wurde der Gründer des Moulin Rouge auf sie aufmerksam. Nicht wegen ihrer Optik, sondern wegen ihres Könnens: „Sie hat nie oben ohne getanzt. Als Solistin war sie immer angezogen“, betont Annette Merz.

1960 stand das Moulin Rouge vor der Schließung. Miss Doris rettete es mit ihren Tanz-Revuen vor dem Bankrott. „Es stimmt nicht, dass meine Großtante die weltberühmte Cancan-Comagnie ,Les Doriss Girls‘ erst im Moulin Rouge gegründet hat“, stellt Annette Merz klar. Schon vor ihrer Zeit als Starchoreografin im Pariser Varieté tourte sie mit größeren Truppen um die Welt.

Fällt es nicht schwer, sich von den Erinnerungsstücken zu trennen? „Klar, das ist ein Teil meiner Tante, den ich hergebe. Ich will, dass die Kostüme und ihr Schmuck gesehen werden“, sagt Annette Merz. Einige Stücke hat die Erbin behalten. Sie schaut auf ihren Finger: „Mit diesem Ring trage ich sie immer bei mir.“