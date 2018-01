Im Glanz der neuen Alten

Friedrichshafen. Klassische Oldtimer sind das nicht, auch wenn sie so aussehen: Retro ist modern. Nicht nur in der Mode kommen gewisse Trends wieder, auch Motorradfans hängen an klassischen Silhouetten. Das ist ab Freitag auch auf der Messe „Motorradwelt Bodensee“ in Friedrichshafen zu sehen. Große runde Glasscheinwerfer, Speichengussräder, Chrom, offen sichtbare Zylinderköpfe, das wollen viele Kunden sehen – und natürlich auch fahren. Dabei sind die alt aussehenden Bikes mit neuester Technik ausgestattet und auf das Wesentliche reduziert, wie Experten versprechen. Sie sind die neuen Alten.

Zwei weitere Bonneville

Auch die Großen sind bei diesem Trend dabei. Triumph aus Großbritannien ist einer der ältesten Motorradhersteller der Welt. Die Old-School-Bikes werden um zwei weitere Modelle ergänzt: die Bonneville Bobber Black – schwarz, hinten schlank und vorne dick, mit einem breiten Flachlenker und einem schwimmend gelagerten Einzelsitz – und die Bonneville Speedmaster. Beide Maschinen erinnern an das einstige Kultobjekt Bonneville von 1959. „Kunden wünschen sich schöne Motorräder mit Charakter und traditionellen Werten in Verbindung mit zeitgemäßer Leistung und Finesse“, erklärt Ulrich Bonsels, Pressesprecher von Triumph in einer Pressemitteilung.

„Viele ältere Fahrer erfüllen sich damit einen Jugendtraum und die jungen genießen die unkomplizierten Maschinen“, sagt Carsten Kaufmann, Marketing-Projektleiter von Kawasaki. Die Japaner stellen nun zwei neue Retro-Sport-Modelle vor. Die Z900RS hat Anlehnungen an die legendäre Z1 aus den 70er-Jahren.

BMW stellt die fünf Varianten ihrer Heritage-Familie in den Vordergrund. Das neueste Modell ist die BMW R nineT Urban G/S. „Ein Wahnsinnsthema“ nennt Pressesprecher Tim Diehl-Thiele den Retrobereich gegenüber der SÜDWEST PRESSE. Der größte deutsche Hersteller blickt auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurück; die Auslieferungen stiegen um 13,2 Prozent. 2017 wurden insgesamt 164 153 Bikes ausgeliefert. Als Innovationen gelten die HP4 RACE mit einem Rahmen und Rädern aus leichtem Karbon und eine multifunktionale Instrumentenkombination mit 6,5 Zoll großem Vollfarb-TFT-Display.

„Für uns sind Messen immer hochspannend und interessant“, erklärt Diehl-Thiele. Denn das sei die wichtigste Möglichkeit, mit den Kunden direkt in Kontakt zu treten. „Die Nähe zu den Kunden ist enorm wichtig.“ Gerade auch die „Motorradwelt Bodensee“ sei interessant, denn als deutscher Hersteller wolle man hierzulande besonders präsent sein. In Friedrichshafen könne man ab Freitag ausgiebig Probesitzen – unter anderem auf den neuen BMW F 750 GS und F 850 GS oder dem neuen Modell C 400 X.

Wichtiger Treffpunkt

Auch Mellows, eine Firma aus Obersulm bei Heilbronn, ist in Friedrichshafen dabei. „Die Motorradwelt Bodensee gehört für uns als schwäbisches Unternehmen zu den wichtigsten Messen in Europa“, sagt Geschäftsführer Florian Hubert. Sie sei zum wichtigen Treffpunkt in der Motorradszene geworden. Auch die kleinen Hersteller sehen den Trend zu Retrobikes. Die Obersulmer sind auf Umbauten spezialisiert. „Bei Mellow Motorcycles nennen wir diese Umbauten Timeless Classics“, sagt Hubert. Der Trend zu Retro-Bikes werde sich noch lange halten, ist er sich sicher.