Im Endspiel die Nerven behalten

In der höchsten Liga des Bezirks E setzte sich das Team nach Hin- und Rückspielen gegen die Mannschaften aus Neufra, Bieringen/Wachendorf und Kusterdingen/Lustnau/Pfrondorf durch. Dabei steckten die Rottenburger die Auftakt-Niederlage im ersten Spiel in Neufra weg. Nach jeweils zwei Siegen gegen Bieringen/Wachendorf und Kusterdingen musste im letzten Spiel gegen das bis dahin ungeschlagene Team aus Neufra ein hoher Sieg her – also ein echtes Endspiel um die Meisterschaft.

In Bestbesetzung distanzierten die Rottenburger den ersatzgeschwächten Gegner klar mit 8:1. Max Wandel sprang nach einer schweren Verletzung ein und trug drei Punkte zur Meisterschaft bei.