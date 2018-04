Im Bonatzbau informieren Schautafeln über den Tübinger Buddhismus-Experten Walter Liebenthal

Liebenthal wurde 1886 in Königsberg geboren. Kurz darauf trat sein zum Protestantismus konvertierter Vater eine Stelle als Justizrat am Kammergericht in Berlin an. Liebenthal leistete seinen Wehrdienst ab und begann ein Jurastudium, das er jedoch im fünften Semester abbrach. 1914 heiratete er seine Frau Charlotte, geboren Oenike, mit der er vier Kinder hatte. Im Ersten Weltkrieg war Liebenthal in...