Im All wird sogar Staub gewischt

Wochenlang hatten sich die Schüler der Herrenberger Schickhardt-Schule auf diese zehn Minuten vorbereitet. So lange sollte das Interview mit dem deutschen Himmelsstürmer Alexander Gerst dauern. Während „Astro-Alex“ in rund 400 Kilometer Höhe in der ISS am gestrigen Mittwochmittag in den Luftraum über der Republik einflog, bangten die Schüler im Musiksaal, ob das auch klappt mit dem Kontakt. Live ...