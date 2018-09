„Ich weise alle Schuld von mir“

Santa Fe. Auf Facebook und Twitter hat er sich dann doch angemeldet, womöglich auf Drängen eines Marketing-Assistenten. Aber ansonsten ist er ein Mann der alten Schule geblieben, der Schriftsteller George R.R. Martin. Ihm verdanken die Fans von „Game of Thrones“ die literarische Vorlage zu der Serie. Heute wird er 70.

Er sei „ein Mann des 20. Jahrhunderts, nicht des 21.“, schrieb Martin auf seinem Blog. In seinem Kopf geisterten schon früh Fantasiewelten und packende Geschichten herum – vielleicht, weil seine Heimat wenig Spannung bot. „Meine Welt war fünf Straßenblocks lang, ich kam selten über diese fünf Blocks hinaus, außer in meiner Vorstellungskraft.“

Aufgewachsen ist George Raymond Richard Martin in ärmlichen Verhältnissen. Vom Fenster einer Sozialwohnung in New Jersey beobachtete der Sohn eines Hafenarbeiters die Schiffe in der New Yorker Bucht und fragte sich, was für „exotische Rätsel und Wunder“ auf der Insel Staten Island wohl lauerten.

Den täglichen Horror, Science-Fiction und Aberglaube an das Übernatürliche lieferten Martin TV-Sendungen wie „Thriller“ und die „Twilight Zone“. Die Monster-Geschichten, die er in der Grundschule schrieb, verkaufte er Nachbarskindern.

In der High School ging er über zu Superhelden und arbeitete für die Schülerzeitung. Nach einem Journalismusstudium veröffentlichte er 1971 seine erste Kurzgeschichte namens „The Hero“ im Science-Fiction-Magazin „Galaxy“, 1977 folgte das Romandebüt „Dying of the Light“. Martins von den 90er Jahren an entstandene Romanreihe „Das Lied von Eis und Feuer“ (fünf Bände, zwei weitere sind geplant) ist im Bezahlsender HBO seit 2011 zu einer Fantasyserie herangewachsen, die ihresgleichen sucht. Martin geht in der düsteren, erbarmungslosen Welt nicht zimperlich mit seinen Figuren um. Mehr als 1200 hat er der „Washington Post“ zufolge schon sterben lassen. „Ich tendiere dazu, mich nicht als ihr Mörder zu sehen“, sagte er dem britischen „Telegraph“ im Jahr 2016. „Die anderen Figuren töten sie. Ich weise alle Schuld von mir.“ Johannes Schmitt-Tegge,dpa