„Ich dachte: Das kann funktionieren“

London. Let's do the Time Warp again . . .“ Machen wir also den Zeitsprung, zurück ins Jahr 1973. Damals, als im Londoner Stadtteil Chelsea noch Künstler-Bohemiens statt gestylter und schmuckbehängter Damen den Ton angaben, sich statt edler Couture- und Juwelen-Läden schnuckelige Cafés an flippige Shops reihten und hier am Sloane Square Rock-Musical-Geschichte geschrieben wurde.

Richard Hartley steht vor dem alten roten Ziegelbau, dessen Fensterrahmen ihre Farbe verloren haben. Er blickt über den Narrenkopf auf der stuckverzierten Fassade empor zum Giebel, wo in vormals goldenen, mittlerweile schmutzig-vergilbten Buchstaben der Name des Theaters prangt: Royal Court Theatre.

„In jenem Juni war es dort oben unter dem Dach brütend heiß, wir mussten mehrmals die Proben zur ,Rocky Horror Show' unterbrechen“, erinnert sich der Komponist Hartley, der damals mit Richard O'Brien, dem Schöpfer des Musicals, die Songs arrangiert hat. Zwar hatte das Haus einen Ruf als Experimentier- und Uraufführungsbühne in der Theaterwelt, aber an einen Erfolg des bizarren Musicals um den Erdbesuch einiger transsexueller Außerirdischer glaubte in der Leitung niemand, und so waren Hartley, O'Brien und Regisseur Jim Sharman in dem fensterlosen Raum im Dachgeschoss gelandet.

Beginnen sie erst nach 22 Uhr. Ihre laute Rockmusik hätte sonst die Abendvorstellung auf der Hauptbühne zwei Etagen tiefer gestört. Wer konnte ahnen, dass an jenem 16. Juni 1973 vor 63 Zuschauern der Siegeszug einer Freak-Show begann, die bis heute mehr als 20 Millionen Besucher begeistert hat – und nun als Neu-Auflage nach Stuttgart kommt.

Hartley, der später erfolgreicher Filmkomponist und Emmy-Gewinner werden sollte, erinnert sich an seine erste Begegnung mit O'Brien und Sharman. „Eines Nachts – bestimmt war es eine stürmische, regnerische Nacht – saßen wir bei Richard, der uns von seiner Idee für ein Musical erzählte und ein paar Melodien vorspielte. Als ich nach Hause ging, dachte ich: Das kann funktionieren.“ Aus seiner Liebe zum Rock 'n' Roll und zu Horror- und Science-Fiction-Filmen hatte sein arbeitsloser Vornamensvetter ein Stück gemischt, das ursprünglich „They came from Denton High“ heißen sollte.

Probe in der Dachkammer

Mit sieben handgeschriebenen Notenseiten starteten sie das Casting, und da im benachbarten Royal Court Theatre gerade eine Produktion ausgefallen war, konnte das Trio kurz darauf in der Dachkammer mit den Proben beginnen. Die durften zweieinhalb Wochen dauern, denn mehr gab das Budget nicht her.

„Damals mussten wir die Treppenstiegen auch noch zu Fuß erklimmen“, erzählt der silberhaarige 73-Jährige beim Betreten des Fahrstuhls. „Das Publikum saß auf Holzbänken, hinter einem Vorhang an der Kopfseite spielte die Band, während sich die Darsteller auf einem Catwalk in der Mitte des Raumes um das einzige Mikro bewegten, das von der Decke baumelte.“

Oben mustert er die offenbar neuen Türen: „Sind dahinter die Umkleideräume? Wir hatten hier nur einen einzigen kleinen Raum, um sich umzuziehen . . .“ Weiter wandert sein Blick, nach oben ins spitze Gebälk: „Ich meine mich zu erinnern, dass es nach einem Gewitter durchs Dach geleckt hat – und wir mussten an den Sommerabenden die Luken abdunkeln, damit wirklich kein Licht hereinkam“ Alleiniger Farbtupfer in der kargen Schwarz-Weiß-Szenerie: der knallrote Lippenstift von Tim Curry als Frank N. Furter – „was die Besucher irritiert auflachen ließ“.

Immerhin: In der Show hatten die Leute etwas zu lachen. Männer in Strapsen, füllige Frauen mit hochgeschnallten Brüsten, Sexszenen (wenn auch hinter Vorhängen) auf der Bühne: Die Geschichte des jungen Spießerpaars Brad und Janet, die in einem Schloss in die gruselig-groteske Welt des Frank N. Furter geraten und sich lustvoll selbst erfahren – das war und ist pure Unterhaltung, spukiger Trash.

Anfangs nur 50 Minuten lang

„London selbst lag 1973 ziemlich am Boden, allenthalben gab es Streiks, nicht zuletzt in den Kohleminen. Stromsperren und der Bombenterror der IRA legten das öffentliche Leben in der Stadt immer wieder lahm“, sagt Hartley. Vielleicht auch gerade deshalb zündete die Idee für die schrille Rock 'n' Roll-Show, geht es doch um Identität und Selbsterfahrung jenseits des gesellschaftlich Akzeptierten.

Das Stück hatte bei der Uraufführung „gerade mal 50 Minuten“ gedauert, erinnert sich Hartley. Die heute übliche, abendfüllende Länge wie auch die weltweite Berühmtheit hat die opulente Rock-Oper erst durch die Leinwandadaption der „Rocky Horror Picture Show“ 1975 erlangt.

Der Rest ist längst Rock-Geschichte, wie auch die Entstehung des „Time Warp“: War doch der vielleicht bekannteste Song des schrillen Kult-Stücks in der Urfassung gar nicht enthalten. „Richard war der Meinung, dass ein Musical unbedingt auch eine Tanznummer brauche“. O'Brien sollte Recht behalten.