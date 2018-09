IHK will Stärkung von Rechteinhabern

Die IHK Reutlingen spricht sich dafür aus, journalistische Inhalte im Internet stärker urheberrechtlich zu schützen. Die Kammer positioniert sich damit klar vor der Entscheidung des EU-Parlament über die Einführung des sogenannten „Leistungsschutzrechts“ am heutigen Mittwoch. Es geht unter anderem um die über Suchmaschinen auffindbaren Ausschnitte aus Zeitungs- und Zeitschriftenmeldungen. Derzeit sind solche Vorschauen in der Regel nicht lizenziert und werden auch nicht entgolten. „Die Position des Rechteinhabers muss bei der Verwertung solcher Inhalte durch Online-Dienste verbessert werden“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Epp. Die IHK Reutlingen ist in Fragen der Medienpolitik die federführende Kammer in Baden-Württemberg. Der Hauptgeschäftsführer plädiert dafür, Urheber wie etwa Autoren und Verlage über das Leistungsschutzrecht nennenswert am Verdienst der Online-Plattformen zu beteiligen. „In der Musikindustrie hat sich dieses Prinzip an vielen Stellen durchgesetzt. Es sollte auch für Verlage gelten“, sagt Epp.