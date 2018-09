Hund, Katze, Maus: „Die Montagsmaler“ sind zurück

Wann genau die Aufzeichnung der „Montagsmaler“ im Fernsehstudio gedreht wurde, kann keiner der Kandidaten der Miniköche-Crew mehr sagen. Wichtig ist: „Es war an einem Schultag“, wirft Dennis Rein im „Mayer’s Waldhorn“ in die Runde. Seine Teamkollegen nicken. Frühmorgens, kurz nach fünf, sei dann gleich mal alles schiefgelaufen, erzählt er weiter. Der Zug, der die Reutlinger Anfang Juli samt elterlicher Begleitung nach Köln bringen sollte, fiel aus. Am Ende ging dann aber doch alles gut aus, und die vier Noch-Fünftklässler der Freien evangelischen Schule in Reutlingen waren rechtzeitig im Studio, um bei der Rateshow teilzunehmen.

In Mayers Küchenteam sind die vier jungen „Miniköche“ seit Oktober 2017. Der Mähringer Koch und Hotelier engagiert sich seit Jahren in der Initiative des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands, die Kinder auf den Geschmack von gutem Essen und regionalen Produkten bringen möchte. Mayers Idee war es dann auch, bei der Neuauflage der „Montagsmaler“ an den Start zu gehen (siehe Infobox). Die TV-Firma, die den Gastronomen aus einer früheren Produktion kannte, hatte ihn angesprochen. Mit einem Kollegen und zwei Auszubildenden füllte der Waldhorn-Chef in Köln die Erwachsenen-Riege.

Bevor die Kandidaten jedoch vor der Kamera Begriffe möglichst schnell zeichnen und raten mussten, bekamen die Miniköche „in der Kantine erstmal etwas zu essen“, erzählt Timo Hartmann weiter. Dann ging’s in die Garderobe. Und da, sind sich alle einig, wurde es dann wieder kompliziert. Auf Anweisung des Senders waren die Elf- und Zwölfjährigen mit Koffern voller Klamotten angereist. Denn vor der Kamera hatte Gestreiftes und Kariertes Verbot, ebenso Schwarzes und Weißes. Die Mütter hätten im Vorfeld „Stunden investiert“ – umsonst. Am Ende trugen die Hobby-Köche alle ihre Küchenkluft (schwarz-weiß), die Team-Chef Gerhard Mayer organisieren konnte.

Bevor es nach Köln ging, setzten sich Timo, Dennis, Lisa Schäfer und Niklas Benz bei einem Casting in Stuttgart durch. Wie genau? „Die anderen waren ein bisschen schüchtern“, sagt Lisa. Als die Scheinwerfer angingen und das Studiopublikum applaudierte, wurde es dann aber auch ihr mulmig. Wenn sie vom Maltisch zurück zum Sofa flitzte, habe sie lieber „nicht die Leute angeguckt, sondern auf den Boden“.

Was genau gemalt und vom Rest des Teams geraten werden sollte? Keine Ahnung!, sagen Nachwuchs- und Profi-Köche unisono. Alles ging unglaublich schnell, die Zeit war knapp. Hund, Katze, Maus, die Standardantwort aus früheren Sende-Zeiten, half jedenfalls auch ihnen nicht weiter. An eine Themen-Runde erinnert sich Lisa dann doch: Musik. Notenständer etwa musste der Nachwuchs des „Kochlöffel“-Teams zeichnen. „Da waren wir richtig gut!“, sagt Timo, und das, obwohl die Promis führten. Lisa berichtigt: „Eigentlich waren wir mit den Promis gleich, aber dann haben die Erwachsenen uns runtergezogen.“ Gerhard Mayer lächelt und schweigt.

Der Tag in Köln, die 45 Minuten Aufzeichnung waren „ein cooles Erlebnis“. Da sind sich alle einig. Auch wenn es keine Gage gab. Und obwohl die „Kamera“ klar den „Kochlöffel“ schlug. 300 Euro brachten die Miniköche dennoch mit nach Hause. Die Promis kassierten 800, die sie „einer Einrichtung spenden wollen“, weiß Lisa. Ingolf Lück, Janine Kunze, Marco Schreyl und Sabine Heinrich schnitten bei ihr dennoch gut ab: „Die haben uns wieder aufgebaut.“