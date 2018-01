Hornist muss in Beugehaft

Stuttgart. „Glaube, Hoffnung und Liebe sollen nie aus meinem Leben weichen, dann gehe ich, wohin ich soll, und werde am Ende sagen: Ich habe gelebt!“ Diesen Spruch gibt Rudolf Diebetsberger bei Facebook als Lieblingszitat an, und Hölderlins Satz erhält eine neue Bedeutung, wenn man weiß, wohin Diebetsberger am Dienstag gegangen ist: in die Justizvollzugsanstalt Stammheim. Der 74-Jährige musste in Beugehaft, weil er ein Bußgeld partout nicht bezahlen wollte.

Verhängt hat das die Stadt Stuttgart. Der Hornist tönt seit seiner Pensionierung als Straßenmusiker für den guten Zweck. Das Geld, das Passanten dem ehemaligen Philharmoniker zuwerfen, gibt er an die Andheri-Hilfe weiter, die in Indien und Bangladesch Entwicklungshilfe leistet; 215 000 Euro in 14 Jahren. 2016 hat er dafür die Staufermedaille des Landes erhalten. Jedoch hat der Musiker, der stets in Zylinder und Frack in Erscheinung tritt, auch geblasen, wo er nicht durfte, und dies auch noch unerlaubterweise mit Begleitmusik aus dem Lautsprecher – dafür hat er eine Anzeige wegen Lärmbelästigung und 100 Euro Bußgeld kassiert.

Stadt weist auf Regeln hin

„Er durfte an der Freitreppe beim Kleinen Schlossplatz in Stuttgart spielen und hat in acht Meter Entfernung davon ins Horn geblasen“, erklärt sein Anwalt Reinhard Löffler, zudem spricht er von einer Sondererlaubnis bezüglich der Spielzeiten. Bei der Stadt will man nichts davon wissen. In einem Flyer sei genau festgehalten, wann und wo ein Straßenmusiker auftreten darf. „Das sind Spielregeln, die für alle gelten. Auch für ehemalige Philharmoniker“, sagt ein Sprecher.

Löffler bekennt, dass sein Mandant „wenig Interesse daran hat, sich mit der öffentlichen Ordnung auseinanderzusetzen. An diesem Donnerstag wird Diebetsberger nach zwei von acht Tagen aus der Einzelhaft entlassen, um zu schauen, ob er die Strafe zahlt, die durch Gerichtskosten auf bis zu 600 Euro gewachsen ist, andernfalls muss er wieder rein. Dass er klein beigibt, schließt Löffler lachend aus. „Ach was!“, entfährt es ihm. „Er hat sich das gut überlegt.“ Die Sympathien sind auf seiner Seite: Etliche Menschen wollen sein Bußgeld bezahlen. Caroline Holowiecki