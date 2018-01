Holocaust: Deutungsstreit um die Geschichte

Warschau. Zwischen Israel und Polen besteht Klärungsbedarf. Israel protestierte am Wochenende gegen ein polnisches Gesetz, das am Freitag im Sejm verabschiedet worden war: Demnach soll jeder, der den Ausdruck „polnisches Todeslager“ nutzt, mit bis zu drei Jahren Haft bestraft werden. Überwacht wird dies durch das „Institut für Nationales Gedenken“ (IPN), das mit staatsanwaltlicher Vollmacht ausgestattet wurde.

Polen war von 1939 bis 1945 von NS-Deutschland besetzt. Auf diesem Terrain befanden sich auch die Vernichtungslager wie Auschwitz, in denen vor allem Juden in Gaskammern ermordet wurden. In dem immer wieder in ausländischen Pressetexten verwendeten Ausdruck sah Polens Regierungen seit Jahrzehnten einen Schuldverweis.

Was jedoch in Israel für Zorn sorgt, ist die Gesetzesformulierung, dass „der polnischen Nation keine Verantwortung oder Mitverantwortung (. . .) an Naziverbrechen zuzuschreiben ist“. Denn so könne etwa das Bezeugen von Gerechten unter den Völkern eine Straftat darstellen, wie Israels Botschafterin Anna Azari während der Feierlichkeiten zum 73. Jahrestag der Auschwitz-Befreiung kritisierte. „Man kann die Geschichte nicht ändern“, kommentierte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu das Gesetz. Die israelische Gedenkinstitution Yad Vashem fürchtet die „Verschleierung der historischen Wahrheit“, da die Nazis bei der Verfolgung der Juden auch Hilfe von Polen erhalten hatten.

Beide Staaten hatten 2016 erklärt, sich sowohl gegen eine Holocaustleugnung wie gegen den Ausdruck „polnische Todeslager“ zu wenden. Mit dem strikten Gesetzesentwurf hat die nationalkonservative Regierung nun aber eher eine Diskussion über Polen erreicht, die sich während der deutschen Okkupation an Juden schuldig machten.