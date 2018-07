Hoffenheims Demirbay lobt Transferpolitik des Vereins

Zuzenhausen. «Wir sind alle motiviert, wollen erneut eine gute Saison spielen und von schweren Verletzungen verschont bleiben», sagte der Nationalspieler in einem Interview auf der Vereinsseite. «Ich freue mich wirklich sehr auf die neue Saison.»

Vor allem die Neuzugänge schätzt er. «Wir haben richtig gute Fußballer dazubekommen, die uns sehr gut tun werden. Es hat wirklich alles Hand und Fuß, was hier passiert. Ich bin sehr zuversichtlich», sagte der 25-Jährige.

Groß ist seine Vorfreude auf die erstmalige Teilnahme an der Champions League. Damit habe er bei seinem Wechsel 2016 in den Kraichgau nicht rechnen können. «Viele von uns sind noch sehr jung, wir realisieren das alles so richtig wahrscheinlich erst, wenn die Auslosung beginnt und wir am ersten Spieltag bei der Hymne auf dem Platz stehen», fügte er hinzu.

Ziel sei es, weiter zu kommen. «Wenn man sich für die Champions League qualifiziert, will man dort auch bestehen. Niemand nimmt teil und freut sich über ein paar nette Spiele in schönen Stadien. Die Gruppenphase zu überstehen, wäre auf jeden Fall etwas Besonderes», erklärte Demirbay.