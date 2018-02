Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann ist vor dem Spiel in der Arena. Foto: Peter Steffen/Archiv dpa

Zuzenhausen Hoffenheim und Nagelsmann sind wieder «geil auf's Gewinnen»

1899 Hoffenheim will am Samstag im badischen Derby gegen den SC Freiburg endlich wieder zu mehr Erfolg und Stabilität in der Fußball-Bundesliga zurückfinden.