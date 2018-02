Hoffen auf die Rückkehrer

In rund zwei Wochen geht’s schon wieder los in der Fußball-Bezirksliga. Und am vergangenen Mittwoch war Schluss in Sachen Transfers.Viele Teams haben nur punktuell nachgebessert. Aus guten Gründen – wie beispielsweise der TV Derendingen, bei dem mit Tobias Katzmaier, Simon Lang, Armand Ligouis und Yves Maier vier Spieler nach Verletzungen oder Auslandsaufenthalten wieder dabei sind. Aufsteiger TS...