Höhenflug des KSC geht munter weiter

Karlsruhe/Aalen. Der Karlsruher SC schnuppert nach dem 3:0-Erfolg gegen Preußen Münster weiter an der Rückkehr in die zweite Fußball-Bundesliga. Mit dem Erfolg schraubten die Badener den eigenen Rekord der dritten Liga auf nun 21 Spiele in Serie ohne Niederlage hoch. Der Traditionsklub hat aber immer noch einen Zähler Rückstand auf Relegationsrang drei (SV Wehen Wiesbaden).

Keine Schützenhilfe im Aufstiegsrennen bekam der KSC vom VfR Aalen. Die Elf von der Ostalb wurde im eigenen Stadion von Klassenprimus SC Paderborn mit 5:0 auseinandergenommen. „Da hast du gesehen, wer Erster ist und wer um den Klassenerhalt spielt“, betonte VfR-Trainer Peter Vollmann. Wobei die Aalener nun definitiv bereits gerettet sind.

So gut wie die letzten Zweifel hat auch die SG Sonnenhof Großaspach mit dem 3:2 beim designierten Absteiger Chemnitzer FC beseitigt. „Mit dem Sieg dürfte sichergestellt sein, dass wir in der Liga bleiben. Das fühlt sich gut an“, jubelte der zweifache SG-Torschütze Shqiprim Binakaj.

Dafür steht mit Rot-Weiß Erfurt (0:3 beim Halleschen FC) bereits der erste Absteiger fest. Das einzig verbliebene Liga-Gründungsmitglied bekam wegen Eröffnung des Insolvenzverfahrens neun Punkte abgezogen. dg