Hochzeitsgesellschaft blockiert Kreisverkehr

Weil am Rhein. Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte, hatten sich mehrere Autofahrer bei den Beamten gemeldet und von «chaotischen Zuständen» in der Innenstadt berichtet. Dabei soll die Hochzeitsgesellschaft mit ihren Autos einen Kreisverkehr besetzt und Pyrotechnik abgefeuert haben. Als mehreren Streifen am Samstagnachmittag anrückten, hatte sich der Korso bereits aufgelöst. Ob die Gesellschaft zu einer größeren Hochzeitsfeier gehörte, die in der Nähe stattfand, war zunächst nicht bekannt.

Hochzeitsgesellschaften sorgten zuletzt in Baden-Württemberg immer wieder für Behinderungen und Polizeieinsätze. Am Osterwochenende stoppte die Polizei in Reutlingen in einem Wohngebiet einen Hochzeits-Korso mit 20 Autos. Kurz zuvor deckte die Polizei auf der Autobahn 81 bei Neuenstadt (Kreis Heilbronn) ein illegales Autorennen einer türkischen Hochzeitsgesellschaft auf.