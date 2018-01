Hochwasser drohen im Südwesten Baden-Württembergs

Karlsruhe. Vereinzelt seien im Schwarzwald, in der Schwäbischen Alb sowie in Oberschwaben Hochwasser möglich, wie sie etwa alle zehn Jahre vorkommen, sagte der Hydrologe von der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg, Rüdiger Friese, am Montagmorgen. Das könne zu Überflutungen von Straßen oder Weideflächen führen, sei aber «keine kritische Situation».

Am Sonntag hieß es noch, es könnte vereinzelt Hochwasser geben, wie sie nur etwa alle 20 Jahre vorkommen. Friese stellte allerdings klar: «Es zeichnet sich unverändert ein deutlicher Anstieg der Pegelstände ab.» Am Oberrheinpegel Maxau werde die für die Schifffahrt relevante Marke von 7,50 Metern wohl in der Nacht zum Dienstag erreicht.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt im Schwarzwald sowie in Richtung Allgäu vor starkem Tauwetter. In Verbindung mit Dauerregen könnten etwa im Südschwarzwald zum Teil binnen 24 Stunden 100 Liter Wasser pro Quadratmeter abfließen, teilte der DWD am Abend mit. Das lässt die Pegelstände der Flüsse anschwellen.