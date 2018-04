Hochsitz in Brand gesetzt: Wald zerstört

Hambrücken. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, steckte der Täter im Gewann Tiroler Schlag in Hambrücken (Kreis Karlsruhe) den Hochsitz an, der zerstört wurde. Durch die Trockenheit griff das Feuer am Donnerstag auf das umliegende Waldgebiet über - 15 000 Quadratmeter gingen in Flammen auf. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.