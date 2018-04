Hochland zieht sich zurück

Stuttgart. Das Haus der Katholischen Kirche ist ein beliebter Treff in der unteren Königstraße – nicht nur für Gläubige, nicht nur für Stuttgarter. Rund 800 Besucher am Tag und rund 1000 Veranstaltungen im Jahr belegen den Erfolg. Auch das von Hochland im Erdgeschoss betriebene Café dürfte zu diesem maßgeblich beigetragen haben. Doch im Januar 2019 ist nach zehn Jahren Schluss. Hochland verlässt das Haus, wie Sprecherin Birgit Krauße bestätigt.

Zwar wirkt das Café immer gut gefüllt, doch konsumierten die Gäste nicht genug, als dass der Betrieb weiter wirtschaftlich geführt werden könne, sagt sie. Die besondere Atmosphäre lädt offenbar viele zum Verweilen ein, ohne dass sie deswegen mehr bestellen würden. Daneben, so Krauße, habe man Eisbar, Pralinenladen, die Plätze auf der Königstraße sowie das Catering im Haus wieder aufgeben müssen. Potenzielle Einnahmequellen gingen flöten.

Inklusiver Ansatz?

Für Roland Weeger, den Geschäftsführer der Einrichtung, ist eines klar: „Ein Café gehört in dieses Haus.“ Er bedauert, dass die Zusammenarbeit mit Hochland endet, respektiert aber die unternehmerische Entscheidung. Jetzt soll ein neues Konzept her. Eine Überlegung ist, mit einem inklusiven Ansatz weiterzumachen, bei dem Menschen mit Behinderungen einbezogen werden. Stadtdekan Christian Hermes kündigt ergänzend „ein integratives Angebot für Leib, Geist und Seele“ an. Ziel sei, auf die Bedürfnisse der Besucher besser einzugehen und die Möglichkeiten des Hauses auszuschöpfen. Eine von Hermes berufene Projektgruppe brütet derzeit an der Umsetzung. Die Kooperation zwischen Café, Buchhandlung des Schwabenverlags und der Caritas-Manufaktur soll jedenfalls enger werden. Ebenso sollen neue Bevölkerungsgruppen erreicht werden.

Sicher ist zudem: Es soll einen bruchlosen Übergang geben. Dazu will die Firma Hochland, die in Stuttgart noch zwei weitere Cafés betreibt, beitragen. So überlässt die Firma, die intern schon 2016 ihren Rückzug angekündigt hatte, die Theke dem künftigen Pächter. Rainer Lang