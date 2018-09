Hobbyspieler unter Hochkarätern

So hoch wie nie spielt der TTC Ergenzingen in dieser Saison. Fast 60 Jahre nach der Vereinsgründung am 27. August 1959 schafften die Ergenzinger erstmals in ihrer Historie den Aufstieg in die höchste Liga des Tischtennis-Verbands Württemberg-Hohenzollern (TTVWH), die Verbandsliga – wenn auch über Umwegen: Als Tabellenzweiter der Verbandsklasse spielte er in der Relegationsrunde um den Aufstieg, w...