Hilton-Hochzeit im Disney-Style

Seit Januar ist die 37-Jährige mit Schauspieler und Model Chris Zylka verlobt. „Es gibt so viel zu organisieren“, stöhnte die Meisterin der Selbstvermarktung nun im Interview mit der US-Zeitschrift People. Nicht nur Tag und Ort wollen festgelegt werden. Das Promi-Ereignis des Jahres verlangt zudem nach einem passenden Kleid für Hilton.

„Magisch“ soll es sein, verrät sie. Ihre Liebe gehöre den Outfits der Prinzessinnen in den Disney-Filmen. Zu einer Halloween-Party im vergangenen Oktober ging sie verkleidet als Jasmin aus dem Film „Aladdin“ – ein Foto davon postete sie auf Instagram. Ihr Verlobter scheint ihr in dieser Leidenschaft nicht nachzustehen, ließ er sich doch den Namen seiner Liebsten im Disney-Style auf den Arm tätowieren. Alle Welt fragt sich nun: Woran wird sich Hilton wohl orientieren? An Cinderella oder Dornröschen, an Rapunzel oder der Schönen mit dem Biest? Neugierige müssen sich noch etwas gedulden. Sie stehe mit mehreren Designern in Kontakt, sagte sie. Wofür sie sich entscheidet? Wir sind gespannt. Eine nicht repräsentative Umfrage in der Redaktion ergab ein eindeutiges Bild: am liebsten würden wir sie als Bambi sehen – mit ganz süßen Reh-Öhrchen.