Hilfe für krebskranken Jungen

„Dein Typ ist gefragt!“ Mit diesem Motto ruft die DKMS dazu auf, sich typisieren zu lassen. Wer dies tut, kann später möglicherweise Stammzellen für einen Blutkrebs-Patienten spenden und diesem so das Leben retten. Alle 15 Minuten wird in Deutschland ein Mensch mit dieser Diagnose konfrontiert, darunter viele Kinder und Jugendliche. Je mehr potenzielle Lebensspender in der DKMS registriert sind, desto besser.

Jetzt startet das Mössinger Quenstedt-Gymnasium zusammen mit der DKMS eine große Typisierungs-Aktion. Denn im Freundeskreis einer Lehrerin ist ein elfjähriger Junge erkrankt. Jeder gesunde Erwachsene, der zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, darf sich registrieren lassen. Alle 17-Jährigen dürfen sich auch ohne Einverständnis der Eltern in die Datei aufnehmen lassen und werden bis zum 18. Lebensjahr „gesperrt“. Erst am 18. Geburtstag werden sie für die Suche freigeschaltet und stehen tatsächlich als Stammzellspender zur Verfügung. Weh tut die Typisierung nicht: Es genügt, mit einem Wattestäbchen einen Abstrich an der Wangenschleimhaut zu machen.

Wer sich bei der DKMS registrieren lassen möchte, kann am Mittwoch, 7. Februar, von 15.30 bis 17.30 Uhr und am Donnerstag, 8. Februar, von 17 bis 21 Uhr an die Schule kommen. Da am Mittwoch zugleich Schnuppertag für die neuen Fünftklässler und am Donnerstag Elternsprechtag ist, stehen die Chancen auf viele neue Spender gut. Aber auch Auswärtige sind willkommen.

Ebenso Geldspender, denn jede neue Registrierung kostet die DKMS 35 Euro. Ihr Spendenkonto bei der Kreissparkasse Tübingen lautet: IBAN DE54 6415 0020 0001 6893 96, BIC SOLADES1TUB. Verwendungszweck: BWG 182.

Registrierungssets gibt es auch online unter www.dkms.de.