Hier gehen alle Uhren richtig

Es ist schon einige Jahre her, da hatte eine Lustnauerin Besuch aus Amerika bekommen. Die Tante wollte unbedingt eine Kuckucksuhr als Souvenir aus „good old Germany“ mitnehmen. Also fuhr die Lustnauerin mit ihrer Tante viele Kilometer in den Schwarzwald. Als sie endlich eine Uhr nach Tantes Geschmack gefunden hatten, hieß es: Verkauft werde sie in Tübingen und zwar in einem Vorort namens Lustnau ...