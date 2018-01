Hessen fördert wieder Öl: Schleswig-Holstein auf Platz eins

Riedstadt/Hannover. Nach erfolgreichen Probebohrungen gelte seit Anfang des Jahres für das Bohrfeld «Schwarzbach I» in Riedstadt offiziell eine Fördergenehmigung für 27 Jahre, teilte das Heidelberger Unternehmen Rhein Petroleum mit. Es ist das einzige Bohrfeld in Hessen.

Fast 90 Prozent des in Deutschland geförderten Öls stammen aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen, wie aus dem Jahresbericht des Landesamts für Bergbau, Energie und Geologie Niedersachsen hervor geht. Rheinland-Pfalz macht danach rund acht Prozent aus. 50 Ölfelder waren 2016 in Deutschland in Produktion, so viele wie im Jahr zuvor.

Die Förderstationen gingen im Vergleichszeitraum um 40 auf 991 zurück. Die zehn förderstärksten Felder machen zusammen rund 89 Prozent aus. Größtes Feld ist mit Abstand Mittelplate/Dieksand in Schleswig-Holstein, gefolgt von Rühle in Niedersachsen und Römerberg im Rheintal in Rheinland-Pfalz.