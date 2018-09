Hersteller zur Kasse bitten

Ulm. Im Gegenteil. Der Anteil an Mehrwegflaschen sinkt weiter. Das ist kaum verwunderlich: Wenn auf Mineralwasser auf jeden Fall Pfand ist und man die Flaschen so oder so zurückbringen muss, dann lohnt es sich kaum noch darüber nachzudenken, ob man Ein- oder Mehrweg in den Einkaufswagen legt. Außerdem sorgen widersprüchliche Studien, mal von Umweltschützern, mal von Herstellern in Auftrag gegeben, für Verwirrung: Mal sind Mehrwegflaschen umweltfreundlicher, weil sie wiederverwendet werden, dann gewinnen die Einwegflaschen, weil sie weniger Material verbrauchen.

Eine Lösung könnte sein, nicht mehr nur in den Geldbeutel des Verbrauchers zu greifen: Warum nicht die Hersteller von Einwegflaschen zur Kasse bitten und so einen Anreiz bieten, dass die Konzerne auf Mehrweg setzen? Je höher der Mehrweganteil in den Regalen, umso wahrscheinlicher, dass der Verbraucher auch zugreift.