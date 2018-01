Hersteller sind sauer auf Zuckergegner

Köln. Früher nannte man es schlicht Müsliriegel und Studentenfutter, heutzutage sind die „Healthier Snacks“, also die „gesünderen Snacks“, die am stärksten wachsenden Produktgruppen im Süßwaren- und Knabberbereich. Der Umsatz mit Riegeln legten in Europa um fast 7 Prozent zu, der mit Nüssen um 5, wie das Marktforschungsunternehmen Nielsen ermittelte. Der Rest der Süßwaren und Snacks nahm dagegen mit einem Wachstum von 1,7 Prozent eher bescheiden zu.

Dieser Schwerpunkt zeigt sich am Angebot auf der Internationalen Süßwarenmesse (ISM), die am Sonntag in Köln beginnt. Dort wird neben den Klassikern wie Schokolade, Gummibärchen, Eis und Chips die „New Snacks Area“, der Bereich der neuen Knabbereien, immer größer und wichtiger – mit Frucht- und Gemüseriegeln, Frühstückssnacks, Fleischsnacks, Protein- und Rohkostriegeln. Kunden suchen verstärkt Produkte mit Pflanzenproteinen, exotischen Beeren, Knabbereien für Vegetarier oder Biowaren – „passgenaue Produkte für individuelle Verbraucherbedürfnisse“, teilt Bastian Fassin, Präsidiumsmitglied im Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI), mit.

Süßwaren genießen nicht den besten Ruf, auch wenn fast jeder gerne und oft danach greift. Zucker ist zu einem Reizwort geworden. Auch das merken die Süßwarenanbieter und reagieren – teilweise. Zuckerfreie Produkte zeigten vor zwei Jahren 231 Anbieter, lässt die Messe wissen, in diesem Jahr sind es 363 – ein Plus von 60 Prozent.

Bessere Kennzeichnung

Doch reichen ein paar Hundert Produkte ohne Zucker? Oder braucht es gesetzliche Regelungen für eine bessere Kennzeichnung und Rezepturen mit weniger Zucker? „Der BDSI tritt für unternehmerische und geschmackliche Freiheit ein und wendet sich gegen staatliche Verbraucherbevormundung“, sagt Fassin deutlich. Und: „Bei Süßwaren steht für den Verbraucher der Genuss im Vordergrund. Dass sie Zucker und Kalorien enthalten, weiß jeder“. Außerdem biete man eh schon eine große Vielfalt an unterschiedlichen Produkten an, unter anderem Varianten mit reduziertem Zucker-, Fett- und Salzgehalt, und kleine Packungsgrößen, sagt eine Sprecherin. „Die Entwicklung von Rezepturen liegt in der Selbstverantwortung der Unternehmen, in die nicht gesetzlich eingegriffen werden darf.“

Da ist die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch anderer Meinung. „Wir brauchen politische Regelungen, die Anreize schaffen, gesündere Rezepturen zu verwenden“, sagt Pressesprecher Dario Sarmadi im Gespräch mit der SÜDWEST PRESSE. Wichtig sei auch, dass es für die Kunden mehr Transparenz auf einen Blick über die Inhaltsstoffe und Nährwerte gebe – also eine Ampel, die mit den Farben Grün, Gelb und Rot den Fett- und Zuckergehalt deutlich anzeigt. Dafür kämpfe Foodwatch schon seit vielen Jahren, bisher vergeblich.

Das liegt auch an der Gegenwehr von Verbänden wie dem BDSI. Diese gelten in solchen Prozessen oft als harte Nüsse. Deren Haltung ist klar: „Bewertende und nicht wissenschaftsbasierte Kennzeichnungssysteme – wie eine Ampelkennzeichnung – sind abzulehnen.“ Man plädiert für freiwillige Angaben zusätzlich zur Nährwerttabelle.

Wenig überzeugend

Auch das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Baden-Württemberg äußert sich vorsichtig kritisch: „Das Ampelmodell überzeugt momentan noch nicht“, sagt ein Sprecher. Generell befürworte es aber eine Kennzeichnung, die Verbrauchern hilft, eine gesündere Auswahl zu treffen.

Für Foodwatch sind auch die Ankündigungen einiger Discounter und Supermarktketten zu vage, den Zuckergehalt ihrer Eigenmarken zu vermindern. „Lidl will bis 2025 den Zuckergehalt um 20 Prozent senken, bis dahin kann viel passieren“, sagt Sarmadi kritisch. Das Ministerium ist da weniger skeptisch: „Die Rezepturänderung in vielen Unternehmen kann als ein Baustein eines ganzheitlichen Ansatzes dazu beitragen, eine bewusste Ernährung zu erleichtern.“ Die Änderungen müssten allerdings auch geschmacklich von den Verbrauchern angenommen werden.

Grundsätzlich empfiehlt er eine sparsame Verwendung von Zucker, mit Zucker gesüßten Lebensmitteln und Getränken. Schließlich werde schon bei der Ernährungsbildung in Kita und Schule viel Wert auf die Verwendung von frischen Lebensmitteln, die Geschmacksbildung mit geringeren Zuckermengen und auf die bewusste Wahrnehmung der natürlichen Süße gelegt.

Natürliche Süße zu finden, dürfte auf der ISM wohl eher eine Herausforderung werden. Da bleibt höchstens der Griff zum Müsliriegel.