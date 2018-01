Helge Schneider startet Deutschland-Teil seiner Tournee

Heidelberg. Das Multi-Talent aus Mülheim an der Ruhr (Nordrhein-Westfalen) bot am Montagabend ein Feuerwerk aus Kalauern, Absurditäten und seltsamen Liedern. Seine aus zwei Generationen zusammengekommenen Fans dankten es ihm in der Stadthalle mit viel Applaus.

Das nächste Konzert spielt Schneider an diesem Dienstag (30.1.) in Stuttgart. Der Improvisationskönig plant bis Jahresende rund 40 Gastspiele, auch zwei Auftritte in der Hamburger Elbphilharmonie stehen auf dem Programm. «Ab Dezember 2018 spiele ich auch wieder solo (...) Aber zuvor spiele ich mit der Band in Läden, in denen wir noch nicht waren», hatte der 62-Jährige vor kurzem in einem Interview gesagt.

Der Titel «Katzeklo» hatte Schneider 1994 bundesweit bekannt gemacht. Weitere Hits waren etwa «Es gibt Reis, Baby» und «Sommer, Sonne, Kaktus!».