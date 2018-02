Heizlüfter in Transporter löst wohl Brand aus

Munderkingen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte das Gerät nach ersten Erkenntnissen über Nacht eingeschaltet im geparkten Transporter eines Bewohners gestanden. Der Mann wollte mit dem Lüfter demnach dafür sorgen, dass das Fahrzeug am Morgen schneller anspringt. Das Gerät war aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer breitete sich vom Fahrzeug auf das nahe Wohnhaus aus. Als die Feuerwehr eintraf, standen bereits mehrere Räume und der Dachstuhl in Flammen. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 130 000 Euro an dem Haus und an zwei Fahrzeugen. Menschen wurden nicht verletzt.