Heidenheims Trainer fordert Leidenschaft gegen Bochum

Heidenheim. «Das ist definitiv eine Mannschaft fürs erste Tabellendrittel», sagte Schmidt am Freitag über den kommenden Gegner. «Wenn wir leidenschaftlich verteidigen, haben wir die Chance, auf sechs Punkte in dieser englischen Woche zu kommen. Das ist unser erklärtes Ziel.»

Mittelfeldspieler Robert Andrich und Verteidiger Oliver Steurer sind für das Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen den Tabellenachten noch fraglich. Linksverteidiger Arne Feick fällt weiterhin mit einem doppelten Bänderriss im Sprunggelenk aus, könnte aber möglicherweise in der nächsten Woche wieder ins Training einsteigen.

Gegen Bochum hatten die Heidenheimer mit einem 5:0 im September 2014 ihren höchsten Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Nach dem 2:0 gegen die SpVgg Fürth am vergangenen Wochenende hatte die Mannschaft von Schmidt am Mittwoch in Regensburg mit 1:2 verloren. Die Fehler der Partie sprach der Coach anschließend ausführlich an und redete nach eigenen Worten «Tacheles».