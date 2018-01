Hauk setzt im Kampf gegen Schweinepest auch auf Impfstoff

Stuttgart. Das sagte Baden-Württembergs Agrarminister Peter Hauk (CDU) am Donnerstag nach einem Treffen mit seinen Amtskollegen in Berlin. Außerdem habe das Land durchgesetzt, dass es einen Prüfauftrag für den möglichen Einsatz von Nachtsichtsichtgeräten für die Jagd auf Wildschweine gebe. Nachts lasse es sich leichter jagen. Hauk hatte sich in der Vergangenheit für eine Ausweitung der Jagd auf Wildschweine stark gemacht.

Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) kündigte eine Verschärfung der Schweinepest-Verordnung an. Er werde sie «bereits in Kürze» vorlegen, sagte er. Die Verschärfung solle mit Bund und Ländern abgestimmte «Desinfektionsmaßnahmen in größerem Rahmen» vorsehen. Hauk sagte, die Hygienestandards müssten überprüft und optimiert werden.

Die Afrikanische Schweinepest tritt seit 2014 in den baltischen Ländern und in Polen auf, davor gab es Nachweise in der Ukraine, Weißrussland und Russland. Im Juni 2017 wurde der Erreger erstmals auch bei Wildschweinen in Tschechien gefunden. Das Virus ist für Menschen ungefährlich, bei Haus- und Wildschweinen aber verläuft die Erkrankung fast immer tödlich. Einen Impfstoff gibt es nicht.