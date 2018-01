Hauk drängt Untersteller in Sachen Wolf zur Eile

Stuttgart. Beim Thema Wolf knirscht es zwischen den zuständigen Ministerien der Landesregierung. In einem Schreiben, das dieser Zeitung vorliegt, hat Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) Umweltchef Franz Untersteller (Grüne) gestern ermahnt, zügiger zu arbeiten. Das Umweltministerium kontert: „Die Aufgaben, die sich stellen, sind uns bewusst, mit oder ohne Schreiben des Herrn Hauk.“

„Sehr geehrter Kollege, lieber Franz“, beginnt der Brief des Christdemokraten: „Mit großer Sorge beobachte ich in den letzten Wochen und Monaten die Entwicklungen im Zusammenhang mit den Schäden an landwirtschaftlichen Nutztieren durch den Wolf.“ Da das Umweltministerium bei der Europäischen Kommission bisher keine Beihilferegelung zum Ausgleich von Wolfsschäden angemeldet habe, gelte derzeit eine Deckelung von 15 000 Euro innerhalb von drei Jahren pro Betrieb. „Bei Schafe und Rinder haltenden Betrieben, welche an der Steillagenförderung Dauergrünland teilnehmen, ist diese Grenze schnell erreicht“, schreibt Hauk.

Ausnahmen von den Schutzvorschriften für den Wolf müssten zudem rechtssicher geregelt werden, schreibt der Agrarminister. In Brandenburg werde Anfang nächsten Jahres eine Verordnung in Kraft treten, in der unter bestimmten Voraussetzungen auch die Tötung des Wolfs zulässig sei. „Ich habe meine zuständige Abteilung beauftragt, einen entsprechenden Entwurf für Baden-Württemberg zu erarbeiten, den ich dann sehr gerne zur Diskussion stellen werde.“ Angesichts der Risiken für Landwirtschaft und Gesellschaft müsse man vorbereitet sein: „In diesem Zusammenhang möchte ich auch anregen, dass Ihr Haus die überfällige Fortschreibung des Handlungsleitfadens Wolf nunmehr zügig angeht.“

Im Umweltministerium sah man sich gestern zu einer detaillierten Stellungnahme noch nicht in der Lage. „Das Schreiben liegt bei uns noch nicht vor“, sagte ein Sprecher. Er wies aber darauf hin, dass über Ausnahmen von Schutzvorschriften für den Wolf das Bundesnaturschutzgesetz entscheide. Dort seien unter bestimmten Voraussetzungen auch Tötungen geregelt. Die nächste Stufe des Handlungsleitfadens Wolf sei in Arbeit, aber für Rudel gedacht, von denen es im Südwesten noch gar keine gebe. „Für solche Sachen brauchen wir jetzt nicht den Herrn Hauk.“

Jens Schmitz