Ich halte nichts von „Château Bequem“. Und das Festspielhaus ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich will nicht nur alle paar Monate eine neue Karte schreiben, sondern das Beste aus den Möglichkeiten machen. Deshalb mische ich mich auch ins operative Geschäft ein. Mal stehe ich am Pass, mal helfe ich in der Küche beim Anrichten – das macht mir ganz einfach Spaß.

Herr Wohlfahrt, für ein Menü in der „Schwarzwaldstube“ sind Gäste aus Amerika angereist. Im Festspielhaus spielt das Essen nur die zweite Geige: Man geht in die Oper, vorher isst man noch was - ist das für den Meister der Hochküche nicht ein Rückschritt?

Zu Person:

Harald Wohlfahrt wurde am 7. November 1955 in Loffenau im Nordschwarzwald geboren. Nach seiner Kochlehre in „Mönchs Waldhotel“ in Dobel arbeitete er unter anderem im Restaurant „Stahlbad“ in Baden-Baden und bei Eckart Witzigmann im „Tantris“ in München. 1980 wurde er Küchenchef der „Schwarzwaldstube“ im Hotel „Traube“ in Baiersbronn-Tonbach. Seit seinem Abschied im Sommer 2017 hat er mehrere Verträge als kulinarischer Berater und kocht in wechselnden Engagements.