Ein globaler Vordenker und Mittler Hans Küng beging am Montag seinen 90. Geburtstag

Hans Küng saß am Montagvormittag da, wo er immer noch meistens sitzt: auf dem Bürostuhl am Schreibtisch im heimischen Lebenszimmer, wie man nennen kann, was Arbeits- und Wohnzimmer und Bibliothek in einem ist. Nur um ihn herum war an seinem 90. Geburtstag alles anders. Die Sitzgarnitur war an die Seite geräumt, Dutzende Stühle waren gestellt. Über 60 Ehrengäste kamen und umschleiften Dank mit Glückwünschen: dem theologischen Lehrer, dem Publizisten, dem Begründer der Weltethos-Idee und -Stiftung, dem Bruder, dem Freund, dem Tübinger Ehrenbürger.