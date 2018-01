Hanning kündigt „harte Analyse“ an

Varazdin. Am Tag nach dem EM-Aus sah man allen im Lager der deutschen Handballer an, dass es eine kurze Nacht für sie gewesen war. Direkt im Anschluss an die teilweise desaströse 27:31-Niederlage gegen Spanien, durch die der Titelverteidiger das Halbfinale krachend verpasst hatte, setzten sich alle Beteiligten zu später Stunde noch im Teamhotel in Sveti Martin für eine erste Analyse zusammen. Am Anschluss daran dürfte es den wenigsten einfach gefallen sein, in den Schlaf zu finden.

Auch Bundestrainer Christian Prokop war deutlich gezeichnet, als er sich kurz vor der Abreise aus Kroatien noch einmal den Journalisten stellte. Das durchwachsene Turnier hat deutlich seine Spuren hinterlassen. Der 39-Jährige wollte trotz des enttäuschenden neunten Platzes in der Endabrechnung keine eigenen Fehler eingestehen, sondern sprach lieber davon, dass er „wichtige Erfahrungen gesammelt hat – auch negative“.

DHB-Vizepräsident Bob Hanning stellte sich nach dem Aus vor Prokop und erklärte, dass der Coach nicht zur Disposition steht. Allerdings kündigte er gleichzeitig an, dass man „sich sehr hart und sehr ehrlich mit dieser EM auseinandersetzen werde. In der Analyse müssen wir uns alle hinterfragen. Angefangen bei mir, über den Trainerstab, bis hin zu den Spielern.“

In vier bis sechs Wochen soll die Aufarbeitung dieser EM abgeschlossen sein. Ein zentrales Thema dürfte dabei das Verhältnis des Trainers zu seinen Spielern sein. Immer wieder war im Umfeld des Teams von einem Zerwürfnis die Rede, während die Akteure selber stets betonten, dass davon keine Spur sei. „Die Chemie war nicht so, wie nach außen dargestellt. Wir hatten einen klaren Plan und intern ein stimmiges Verhältnis“, sagte Prokop.

Was für diese Aussage spricht, ist, dass sich die Spieler nie haben hängen lassen und um jeden Ball gekämpft haben. Auf der anderen Seite entstand während des gesamten Turniers zu selten der Eindruck, dass alle Akteure zu einem homogenen Kollektiv zusammengewachsen sind.

Sollte es tatsächlich ein Zerwürfnis geben, sitzt Hanning in der Zwickmühle. Schließlich hat er 500 000 Euro bezahlt, um Prokop von dessen Verein SC DHfK Leipzig loszueisen und ihn mit einem Vertrag bis 2022 ausgestattet. Der 49-Jährige stellte noch einmal unmissverständlich klar: „Ich habe eine unverhandelbare Vision.“ Die sieht eine Medaille bei der Heim-WM im kommenden Jahr und Gold bei Olympia 2020 vor.

Sollte Hanning diese Vision in der nun anstehenden EM-Analyse gefährdet sehen, wird er reagieren. Denn nach zwei neunten Plätzen bei den letzten beiden Großereignissen ist die DHB-Auswahl vom erklärten Ziel, sich in der Weltspitze zu etablieren, weit entfernt. Sebastian Schmid