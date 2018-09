„Hätten Sieg verdient gehabt“

Mario Gomez hatte schlechte Laune. Daran änderte auch sein Doppelpack im turbulenten Derby des VfB Stuttgart beim SC Freiburg nichts, obwohl er so in seinem 300. Spiel in der Fußball-Bundesliga die leichten Startprobleme in der neuen Saison eindrucksvoll überwunden hatte. „Ich würde die Tore gerne hergeben für drei Punkte“, sagte der 33-Jährige nach dem 3:3 (1:1) beim badischen Rivalen. Der späte Ausgleich der Breisgauer schlug ihm spürbar auf den Magen (wir berichteten).

Und so haderte Gomez unmittelbar nach Spielschluss mit dem Schicksal („Wir hätten den Sieg mehr als verdient gehabt“), den Fragen eines Radio-Journalisten („Wie lange machen Sie diesen Job schon?“) und mit den Unparteiischen. „Ich weiß nicht, was der Schiedsrichter beim zweiten Tor gepfiffen hat. Ich weiß nicht, warum sich der Linienrichter das ganze Spiel über eingemischt hat“, klagte der Ex-Nationalspieler: „Das sind Dinge, die uns heute Körner gekostet haben.“

Dabei hätte man Gomez bis zur 81. Minute und Luca Waldschmidts Treffer wohl noch bestens gelaunt antreffen können. Nach dem Schock durch das Blitz-Gegentor von Jerome Gondorf nach 51 Sekunden und dem Ausgleich durch Emiliano Insua (44.) hatte er selbst die Gäste – unterbrochen von Gondorfs zweitem Treffer (52.) – gleich zweimal in Führung gebracht (48./56.). Am Ende reichte es trotzdem nicht zum ersten Saisonerfolg für die Stuttgarter. Und so stand nach den beiden Auftaktniederlagen gegen Mainz 05 (0:1) und Bayern München (0:3) letztlich eben nur „ein kleiner Schritt, aber mit Sicherheit kein großer“, wie VfB-Trainer Tayfun Korkut feststellte. Der 44-Jährige war dennoch erleichtert, dass zumindest Gomez nach inklusive des verlorenen Pokalspiels bei Hansa Rostock (0:2) drei torlosen Pflichtspielen zum Saisonauftakt wieder in Form kommt: „Es hat sich angedeutet, dass er immer besser drauf ist“, sagte er.

Denn Korkut weiß, dass seine insgesamt junge Mannschaft wohl auf weitere Treffer ihres Torjägers angewiesen ist, um nicht in einen schwer zu stoppenden Abwärtsstrudel zu geraten. Schließlich warnte auch Gomez selbst eindringlich vor einer „extrem gefährlichen Situation“, in der man sich befinde. Noch ist der Glaube an die eigene Stärke allerdings vorhanden. „Wir haben die Qualität“, sagte Gomez. Der VfB braucht Gomez, auch wenn dieser sich schon auf der Zielgeraden seiner Karriere sieht. dpa